Cinq adresses de chic et d’authentique dans le Nord

Outre ses conditions météorologiques idéales l’été, le nord du Maroc offre une grande diversité de lieux. Il est possible d’être basé à Tanger, Tétouan ou encore Asilah, et de faire quelques incursions dans les villes avoisinantes, histoire d’avoir un voyage dans le voyage. Petit tour de la région en 5 adresses, entre institutions et nouveautés.

À Chefchaouen : chez Bab SSour

C’est le genre d’adresse qui se transmet de bouche à oreille. Une institution de la ville bleue, où l’on se presse pour déguster les recettes de Saïd Bakkali, maître des lieux et cuisinier depuis son plus jeune âge. Au menu, les grands classiques de la gastronomie beldiya : caviar d’aubergines ou de betteraves aux graines de sésame (25 DH), petite salade marocaine (15 DH) ou bien encore pastilla individuelle (45 DH) et toutes sortes de tagines, dont celui aux calamars marinés (40 DH) ou bien l’option vegan, mêlant tous les légumes de saison, mijotés lentement au charbon. Pour Saïd, il est primordial que ses produits viennent exclusivement de la région, il est donc possible que certains plats ne soient pas proposés certains jours. Si on…