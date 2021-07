Pack Qitab: "Libérez votre potentiel"

Une véritable boîte à outils pour libérer votre potentiel. Ce pack est vendu sur Qitab.ma le site de vente de livre par TelQuel à 260 DH au lieu de 291 DH, soit 10% d’économie. Vous pouvez également acquérir ces livres individuellement.

Vous êtes plus intelligent que vous ne le pensez ! C’est ce qu’Idriss Aberkane va vous démontrer grâce à une nouvelle science : la » neuroergonomie « . Vous allez découvrir comment utiliser au mieux votre cerveau à l’école, au travail et dans tous les aspects de votre existence. Ceux qui pensent plus vite, qui se concentrent plus longtemps ou qui ont une mémoire phénoménale n’ont pas un cerveau plus développé que le vôtre.

Ils s’en servent juste de façon différente. Pour penser mieux, éduquer mieux, vivre mieux, pas besoin d’être un génie, il suffit d’utiliser les formidables ressources que la nature a mises sous notre crâne. Nous en sommes tous capables. Né en 1986, spécialiste des neurosciences, Idriss Aberkane est titulaire de trois doctorats. Editorialiste au Point, il a également donné plus d’une centaine de conférences sur quatre continents.

Hal Elrod, le créateur du Miracle Morning qui a permis à des millions de lecteurs dans le monde de transformer leur vie en se levant plus tôt, révèle aujourd’hui ce qu’il nomme » l’équation du miracle « . Cette équation repose sur deux décisions : Conserver une foi inébranlable ; fournir un effort extra-ordinaire. Il montre ainsi comment réaliser ses objectifs, les plus imposants, intimidants et improbables…

C’est grâce à cette équation qu’il est parvenu, entre autres, à booster sa carrière de façon fulgurante et à faire face à un cancer auquel il n’avait que 30 % de chances de survivre. Vous aussi réalisez-vous ! Hal ELROD est conférencier en développement personnel et motivation. Egalement chez Pocket : Miracle morning. Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Christophe Billon.

» La bienveillance est le contraire de la mièvrerie : c’est une arme de choc, une arme de joie, une arme absolue. » Utiliser cette arme pour contrer les difficultés de la vie, la souffrance, l’injustice, les guerres ? En s’appuyant sur des exemples personnels et des preuves scientifiques, Didier van Cauwelaert nous montre qu’il est possible de tout changer : notre rapport aux autres, à nous-même et à l’Univers, grâce à la bienveillance – comme le font les animaux, les plantes et même les bactéries… Et c’est un enjeu crucial pour l’avenir de l’humanité.