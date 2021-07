Milena Busquets dans les rues de Barcelone

Dans ce beau roman sur l’amitié, l’amour et la mémoire, Milena Busquets met en scène l’existence mouvementée d’une écrivaine et traductrice qui essaie de concilier ses ambitions professionnelles, l’éducation de ses deux garçons et une histoire sentimentale dont l’issue semble de plus en plus incertaine.

«Gema»

Elle mène ces combats du quotidien et bien d’autres avec une énergie et une lucidité épatantes, tout comme la quête plus intime et secrète d’un lointain et douloureux souvenir : celui de Gema, une camarade du Lycée français dont la mort prématurée a marqué sa jeunesse.

Drôle et imprévisible, profonde et émouvante, l’auteure nous convie à suivre les recherches de cette femme dans la Barcelone d’hier et d’aujourd’hui.

Au fil des pages, ses aventures et ses mésaventures, ses trouvailles et ses échecs composent un superbe conte d’été.

Ce roman est une célébration de la vie au présent et, en même temps, une réflexion lumineuse sur notre rapport au passé.

Gema, de Milena Busquets, éditions Gallimard (2021).

