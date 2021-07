Nizar Baraka exclut une candidature de Hamid Chabat sous les couleurs de l'Istiqlal

Hamid Chabat et l’Istiqlal, c’est fini. Dans une conférence de presse organisée par la MAP ce 7 juillet à Rabat, le secrétaire général du parti de la balance, Nizar Baraka, a exclu toute possibilité pour l’ancien maire de Fès de se représenter dans la capitale spirituelle sous les mêmes couleurs. “Les traditions au sein du parti de l’Istiqlal exigent que les anciens secrétaires généraux ne se représentent pas aux élections” a-t-il notamment déclaré.

Nizar Baraka a également estimé que son parti a subi un vote sanction de la part de la population de Fès, après deux mandats de Hamid Chabat. Et d’ajouter “le parti ne peut plus mettre en avant des visages du siècle dernier”. Il a ainsi mis fin, devant les journalistes, au feuilleton du possible retour de Hamid Chabat au sein du parti.

Pour rappel, Hamid Chabat avait déclaré dans une interview accordé à TelQuel et TelQuel Arabi, être revenu au Maroc avec l’intention de se présenter à nouveau à Fès, sa ville natale. Le politicien controversé a également critiqué le comité exécutif de son parti, qui refuse d’approuver sa candidature.