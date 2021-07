[Le Scan] Le variant Delta peut-il nous conduire à un reconfinement ?

En France, le variant Delta progresse et représente désormais 20% des nouveaux cas de Covid-19. Un chiffre bien loin des 90% au Royaume-Uni. De plus en plus de pays mettent en place de nouvelles mesures restrictives face à la progression de ce variant plus contagieux.

Au Maroc, des cas de variant indien ont été détectés mais le ministère de la Santé n’a toujours pas publié de communiqué sur le nombre de contaminations. Rappelons que le ministère avait annoncé que deux cas avaient été découverts à Casablanca le 3 mai. Depuis, plus aucun chiffre n’est communiqué. Alors, quelle stratégie adopter au Maroc ?

Dans Le Scan, le podcast d’actualité de TelQuel, Landry Benoit reçoit Pr Jaafar Heikel, épidémiologiste.