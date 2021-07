Le ministère de la Santé augmente la cadence de la vaccination des personnes âgées

La campagne de vaccination montera en cadence. Le ministère de la Santé a décidé d’accélérer l’adminstration des doses pour les personnes âgées de plus de 40 ans, et ce pour contrer la dangerosité du variant Delta. Dans un communiqué, dont TelQuel détient copie, le ministère a notamment précisé que « les centres de vaccination seront ouverts dimanche ». Il appelle ainsi les citoyens concernés à se rendre dans les centres de vaccination tous les jours de la semaine.

D’autre part, la même source souligne que « dans la continuité des progrès réalisés par le Maroc dans le processus national de vaccination, et pour protéger la santé et la sécurité des citoyennes et citoyens, le ministère de la Santé souligne la nécessité de respecter les mesures de prévention, avant, pendant et après le processus de vaccination contre ce virus mortel, pour contribuer aux efforts visant à freiner sa propagation, notamment avec la découverte de nouvelles souches mutées. »