De la “smart” à la “safe” city, au détriment de nos vies privées ?

L’évolution à vitesse grand V de la technologie peut-elle rendre les villes plus sûres ? Ces dernières années, de plus en plus d’agglomérations et de métropoles à travers le monde ont vu fleurir, au détour des coins de rue ou au milieu de grands carrefours, des dispositifs de vidéosurveillance. Ce déploiement de la technologie au service de la sécurité urbaine porte un nom : la “safe city”. Un concept régulièrement présenté comme étant le pendant sécuritaire des “smart cities”, ce concept de villes “améliorées” grâce à différents moyens technologiques et qui a émergé dès le début des années 2010.

Pour Myrtille Picaud, chercheuse française associée au Centre d’études européennes et de politique comparée (CEE) et spécialiste…