Ce que pèse le marché mondial de la vidéosurveillance

Un marché juteux, en pleine expansion. Généralisée dans les pays occidentaux, la vidéosurveillance des villes gagne du terrain dans les pays en voie de développement. Selon les prévisions du site de statistiques Markets and Markets en 2019, la taille du marché mondial de la vidéosurveillance devrait passer de 45,5 milliards de dollars en 2020 à 74,6 milliards d’ici 2025, avec un taux de croissance annuel de 10,4%.

Un marché florissant

Qu’est-ce qui explique un tel essor ? “Les préoccupations croissantes concernant la sécurité publique, l’adoption croissante de caméras IP et la demande croissante de caméras sans fil et de surveillance stimulent la croissance de l’industrie de la vidéosurveillance”, note le site spécialisé. Autres facteurs : les gouvernements sont prompts à mettre la main au porte-monnaie pour le développement de “smart cities” (villes intelligentes) et l’utilisation de solutions de surveillance urbaine. “La demande croissante de services de vidéosurveillance et les avancées technologiques dans les secteurs de la Big Data, de…