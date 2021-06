LE MAROC À EXPO 2020 DUBAÏ, pour construire un futur durable

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Avec plus de 190 pays représentés, tous réunis pour penser le monde de demain, c’est un nouveau chapitre de l’Histoire qui s’écrira à Expo 2020 Dubaï. Le Maroc sera au rendez-vous pour partager sa vision ambitieuse d’un avenir durable, et apportera sa contribution aux efforts et à la collaboration mondiale pour une relance économique post-covid.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Cette participation traduit l’engagement et la mobilisation inconditionnelle du Maroc face aux défis mondiaux, comme l’a souligné Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, dans le message Royal adressé aux participants de l’Exposition Universelle « Expo Milan 2015 », à l’occasion de la cérémonie de célébration de la Journée nationale du Maroc et d’inauguration officielle du Pavillon du Royaume :

« Le Maroc ne fait que réaffirmer sa volonté de contribuer aux efforts engagés face aux défis universels majeurs qui doivent être affrontés avec une vision réaliste et la détermination de gagner les enjeux présents et à venir. »

Expo 2020 Dubaï représentera une formidable vitrine scientifique, industrielle, technologique et culturelle pour le Royaume. Le thème du Pavillon Maroc, « Legacies for the future – from inspiring origins… to sustainable progress » (Héritages pour l’avenir – depuis des origines inspirantes… vers un progrès durable), invitera les visiteurs à (re) découvrir le Royaume, son histoire, son identité, ses réalisations tangibles et sa vision du futur.

Pensé comme une invitation à renforcer la coopération internationale afin de relever les grands défis mondiaux d’aujourd’hui et mieux préparer l’avenir, le thème général choisi par Dubaï est d’une évidente actualité : « Connecter les esprits, Construire le futur ». Ce thème sera décliné en trois sous-thèmes – « Opportunité », « Mobilité », « Durabilité » – incarnés par trois districts éponymes qui abriteront les pavillons d’exposition. Le Pavillon Maroc sera situé dans le District « Opportunité », à proximité du Pavillon du pays hôte.

« C’est notre dynamisme et la force de notre engagement que nous souhaitons présenter au monde, en donnant à voir un Maroc, au-delà de ce que nous pouvons imaginer… », déclare Mme Nadia Fettah Alaoui, la Commissaire Générale de la Section marocaine à l’Exposition Universelle Dubaï 2020.