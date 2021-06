Ecotourisme local : trois destinations pour prendre un vrai bol d’air et (re)découvrir le Maroc

P our les marcheurs : Taounate

Au sud de la région de Chefchaouen, dans la province de Fès-Meknès, Taounate est la partie terre de ce coin plus connu pour ses plages méditerranéennes. Très proche de Sidi Kacem et à 80 kilomètres de Fès, Taounate, qui se situe entre deux décors marocains très différents, offre des paysages montagneux et verts, axés autour du barrage Al Wahda, inauguré en 1997 après six ans de construction. Taounate est une région idéale pour les amateurs de trekking… Ou pour ceux qui veulent s’y mettre : la région offre différents circuits adaptés à tous. Au départ du village de Onsar, accompagnés d’un guide certifié qui maîtrise les balisages, vous pouvez découvrir, pendant à peu près 3 heures de randonnée vers les montagnes de Sidi Massoud, les collines,…