Covid-19 : près de 60 millions de doses de vaccin acquises en Afrique

Les cinq pays du continent qui ont acquis les doses et vacciné le plus grand nombre de la population contre le Covid-19 sont le Maroc, l’Égypte, le Nigeria, l’Éthiopie et l’Afrique du Sud, a précisé le CDC Afrique qui relève de l’Union africaine.

Près de 0,79 % de la population africaine a reçu jusqu’à ce jour une vaccination complète, a précisé le CDC Afrique.

Le continent africain compte jusqu’à jeudi 5.108.890 de cas confirmés de Covid-19, 136.030 décès et 4.558.435 guérisons, a souligné le CDC Afrique.

(avec MAP)