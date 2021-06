Vers un contrôle plus strict des déplacements intervilles ?

Les autorités seront-elles plus strictes dans le contrôle des déplacements intervilles ? C’est ce que laisse entendre une source autorisée contactée par nos confrères de TelQuel Arabi. Depuis la fin du mois de ramadan, les citoyens circulent de plus en librement entre les villes du royaume, laissant croire que la situation est revenue à la normale.

“Légalement, il faut toujours disposer d’une autorisation exceptionnelle de déplacement ou d’un pass vaccinal”, rappelle la même source. Sur le terrain, TelQuel Arabi constate que les contrôles sont de plus en plus stricts, notamment au niveau des gares ferroviaires de Rabat et Tanger.

Au cœur des villes également, certains points de contrôle de police reprennent place et procèdent à des contrôles réguliers, de jour comme de nuit.