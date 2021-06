Microsoft désigne Salima Amira, Directrice Générale Maroc

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Grace à son esprit analytique et à sa formation technique, Salima a eu plusieurs responsabilités chez IBM où elle a passé ses deux dernières années comme Directrice Territoriale pour le Maroc. Huit années auparavant, Salima était en charge des ventes de services et de solutions industrielles, et a passé également six années dans la vente au détail et en gros chez Telco tout en gérant l’une de des filiales de cette dernière.

Dans son nouveau rôle, Salima concrétise son objectif de développement commercial, la réussite client et le renforcement des partenariats, en collaborant étroitement avec les clients et les partenaires pour comprendre leurs besoins spécifiques pour le marché et pour le secteur. Elle est également passionnée par le recrutement de nouveaux talents et leur développement, en liant leur travail au grand impact sur le client.

Fervente partisane de la promotion d’une culture d’inclusion, de transparence et de confiance, Salima reste guidée par ces principes, qui visent à encadrer avec succès son équipe, en inculquant un état d’esprit résilient et axé sur la croissance, pour mettre en œuvre les meilleures stratégies pour des résultats évolutifs et innovants qui comptent pour les clients et l’écosystème dans son ensemble.

Je suis impatiente de rejoindre et de faire la rencontre avec l’équipe Microsoft Maroc, de comprendre et de m’imprégner de la culture Microsoft, et de pouvoir apporter mon soutien à chaque membre. Ensemble, en équipe, je pense que nous serons capables d’accélérer le plan de Microsoft pour le Maroc », déclare Salima.

En tant que Directrice Générale de Microsoft Maroc, Salima aura pour mission de conceptualiser les stratégies, d’allouer les ressources nécessaires, de superviser les engagements et les priorités de Microsoft au Maroc. Elle sera également chargée de développer et de maintenir des relations au sein des départements commerciaux et marketing régionaux, ainsi qu’à travers les filiales de Microsoft.

Ibrahim Youssry, Directeur Général Régional de Microsoft pour le Cluster Multi-Pays MEA, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Salima dans l’équipe du Maroc. Avec sa richesse d’expérience et de connaissances, elle est prête à mener avec succès notre objectif commun de favoriser la transformation numérique dans la région »