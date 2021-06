[Le Scan] Mineurs non accompagnés : le bout du tunnel ?

Sujet complexe et propice à des récupérations politiques, le cas des mineurs isolés marocains errant en Europe réapparaît après l’entrée, fin mai, de plus de 10.000 migrants marocains et subsahariens à Sebta.

Cette semaine, le Maroc et la France ont répété leur volonté de “faciliter” leur retour dans des déclarations successives les 2 et 3 juin. Qu’est-il possible de faire ?

Dans Le Scan, le podcast d’actualité de TelQuel, Landry Benoit reçoit Leïla Chik, journaliste de la rédaction, et Mehdi Alioua, sociologue et ancien président du GADEM, le Groupe antiraciste d’accompagnement et de défense des étrangers et migrants.