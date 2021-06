[Le Scan] CSMD : regards croisés de deux économistes

Fin de la rente, fin des agréments, concurrence saine, régulation de plusieurs secteurs, fiscalité plus juste… Le rapport de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) peut mettre tout le monde d’accord sur ces objectifs. Mais quelle philosophie économique se dégage du rapport ? Quels points forts et points faibles sur le volet économique ?

Dans Le Scan, le podcast d’actualité de TelQuel, regards croisés entre deux économistes : Nabil Adel, directeur du groupe de recherche en géoéconomie à l’ESCA, et Mehdi Lahlou, économiste et professeur à l’Institut national de statistique et d’économie appliquée (Insea) de Rabat.