Smart City Casablanca Symposium : une 5e édition sous le signe de la résilience

Sous le thème de la résilience et de la régénération territoriale, Casablanca Events & Animation organise, les 9 et 10 juin 2021, le “Smart City Casablanca Symposium”.

L’événement, inspiré du Smart City Africa et organisé en partenariat avec l’Université Mohammed VI Polytechnique-Benguerir et l’Université Hassan II de Casablanca, rassemblera un parterre d’experts du Maroc et de l’étranger pour se pencher sur des sujets relatifs aux villes intelligentes à l’ombre des répercussions de la pandémie, le but étant d’étudier et analyser les différents modes d’adaptation et de résilience opérés pour s’ajuster et faire face aux défis de la période.

Imaginé comme un carrefour d’échanges et de réflexion, Smart City Casablanca Symposium passera en revue pendant trois jours les principales prérogatives des villes intelligentes, dont Casablanca, désormais hub africain.

La société civile sera également partie prenante de l’événement, organisé cette année dans un format hybride et retransmis dans sa totalité, à travers une plateforme virtuelle.