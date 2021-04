Caméras, drones, Big Data... Ce qu'il faut savoir sur le méga-projet pour faire de Casablanca une ville sûre et sans embouteillages

La fin des chantiers à Casablanca, ce n’est pas pour demain. La société de développement local (SDL) Casa Transports a lancé, en février dernier, un appel d’offres restreint auprès d’une dizaine de groupements de sociétés internationales et marocaines opérant dans le domaine des transports, des infrastructures et de la sécurité. Objectif : faire de la capitale économique une “smart & safe city”, entendez par là une “ville intelligente et sécurisée”. Évalué à 720 millions de dirhams, ce méga-projet dont le dossier technique a pu être consulté par TelQuel permettra, au mieux d’ici 2023, à la Direction générale de la sécurité nationale (DGSN) de garder un œil sur la ville blanche et ses habitants à travers une série d’équipements de pointe, allant des caméras…