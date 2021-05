Décès de la militante associative et féministe Touria Tazi

Une figure du milieu associatif s’en est allée. Touria Tazi est décédé ce mardi 25 mai à l’âge de 85 ans, annonce la Fondation Touria & Abdelaziz Tazi dans un communiqué.

Issue de la première promotion d’infirmières diplômées d’État en 1957, la jeune Touria milite à la même époque au sein du parti communiste marocain, aux côtés de son époux, l’industriel Abdelaziz Tazi, futur fondateur et président du Groupe Richbond.

“C’est ainsi qu’elle a été désignée par le parti communiste marocain pour représenter la femme marocaine lors d’un congrès international en URSS en 1964. Elle y rencontre Valentina Terechkova, première femme cosmonaute”, rappelle la fondation.

Combats universalistes

Mère de trois enfants (Karim, Nascer et Hidaya), elle devient assistante sociale auprès des familles défavorisées de Casablanca et rejoint, en 1970, l’Association marocaine pour le planning familial. “Malgré son éducation conservatrice et religieuse, Touria Tazi, grâce à son travail de terrain, acquiert la conviction qu’il faut défendre et généraliser l’usage des contraceptifs, voire l’IVG”, souligne le communiqué. Elle contribue ainsi aux premières campagnes de distribution de pilules contraceptives et s’engage dans le combat pour la défense des droits des Marocaines.

Des islamistes “l’accusaient d’être le visage respectable de l’assaut occidental contre les valeurs traditionnelles de l’islam” Communiqué de la fondation

En 1973, elle rejoint la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance (LMPE), présidée à l’échelle nationale par la princesse Lalla Amina. Touria Tazi dirige la branche casablancaise.

“Pour permettre aux femmes de gagner en indépendance et pour plus d’égalité dans le couple, Touria Tazi s’est attelée à aider les femmes à pouvoir travailler en leur permettant de confier leurs enfants à des crèches et garderies”, précise le communiqué. Sous sa présidence, la LMPE ouvre plus de 30 jardins d’enfants accueillant plus de 1300 enfants, dans les principaux quartiers populaires de Casablanca. Elle fonde également le premier foyer d’accueil de femmes célibataires, au milieu des années 1980, accompagnée par Aicha Ech Chenna.

à lire aussi Le Maroc au féminin : un jeu de cartes pour visibiliser celles qui ont marqué l’Histoire

Son engagement féministe, notamment pour le droit des femmes à disposer de leur corps et pour l’égalité dans l’héritage, lui a régulièrement valu des attaques des islamistes “qui l’accusaient d’être le visage respectable de l’assaut occidental contre les valeurs traditionnelles de l’islam”, souligne le communiqué.

Ces dernières années, Touria Tazi s’est consacrée au développement et à la pérennité financière des activités de la LMPE. Elle avait préparé depuis 2016 sa succession à la tête du comité casablancais de l’association.