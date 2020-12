Le Maroc au féminin : un jeu de cartes pour visibiliser celles qui ont marqué l’Histoire

Malika El Fassi, Fatema Mernissi, Saida Menebhi, Touria Chaoui, Fatema Al Fihria, Aïcha Ech-Chenna, Zainab Al Nahzaouia… Elles ont marqué l’Histoire du Maroc. Pourtant, leurs noms figurent à peine, si ce n’est pas du tout, dans les manuels. Né d’un partenariat entre les associations Nawrass et Quartiers du Monde, le jeu de cartes Nla’boha Moussawat (“On la joue égalité”) s’est donné pour défi de changer la donne.

À vos marques, prêts… égalité

Dans une des salles de classe du collège Al Aalam Al Arabi à Salé, les chaises des collégiens sont disposées de façon à former un demi-cercle. Au centre de la salle se tient Hamid Choukri, bénévole pour les associations Quartiers du Monde et Nawrass, qui ont pensé et créé le jeu de cartes Nla’boha Moussawat afin de lutter contre l’invisibilisation…