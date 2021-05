Projet de loi sur le cannabis : le PJD ne soumettra aucun amendement

Le Parti de la justice et du développement (PJD) cherche toujours à gagner du temps concernant le projet de loi sur la légalisation du cannabis. Selon nos confrères de TelQuel Arabi, le parti ne compte soumettre aucun amendement concernant cette loi.

Alors que toutes les autres formations politiques ont exprimé leur soutien au projet, le parti au pouvoir n’a toujours pas émis de position définitive. S’il écarte définitivement le vote en faveur du projet, des discussions sont toujours menées en interne pour trancher entre le vote négatif ou l’abstention.

Par ailleurs, et toujours sur demande du PJD, le projet de loi sera soumis au Conseil national des droits de l’homme (CNDH) et au Conseil économique, social et environnemental (CESE) pour qu’ils émettent leur avis, ajoute la même source.

Le PJD a également demandé à la Chambre des représentants d’envoyer une mission d’information dans les zones concernées par le projet, et d’étudier les répercussions économiques et sociales de la légalisation du cannabis sur les habitants.