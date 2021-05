Légalisation du cannabis : revenus potentiels, marchés cibles... que dit l’étude de faisabilité du ministère de l’Intérieur ?

Le ministère de l'Intérieur a présenté, ce mardi 4 mai au parlement, son étude de faisabilité sur le développement du cannabis à l'échelle nationale à des fins médicales, cosmétiques et industrielles. Selon nos sources, l'étude dresse un état des lieux de la production de cannabis dans le royaume, en plus des perspectives d’insertion dans le marché mondial et légalisé de la plante.

Par Jassim Ahdani