Sebta : Bruxelles appelle le Maroc à empêcher les départs de migrants

Il est inquiétant qu’au moins 6000 personnes, dont un grand nombre d’enfants, aient rejoint Ceuta à la nage, en mettant leur vie en danger. Beaucoup ont dû être secourus, une personne est morte”, a déclaré la commissaire aux Affaires intérieures Ylva Johansson devant le Parlement européen.

“Les frontières de l’Europe”

“Le plus important maintenant, c’est que le Maroc continue de s’engager à empêcher les départs irréguliers, et que ceux qui n’ont pas le droit de rester soient renvoyés de façon ordonnée et efficace. Les frontières espagnoles sont les frontières de l’Europe”, a-t-elle poursuivi.

“L’Union européenne veut bâtir une relation avec le Maroc basée sur la confiance et des engagements partagés. La migration est un élément clé à cet égard”, a ajouté la responsable suédoise.

Les forces de l’ordre marocaines sont intervenues mardi 18 mai matin pour stopper le flux de migrants. De son côté, le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a annoncé que son pays avait renvoyé au Maroc 1500 des quelque 6000 migrants entrés à Sebta et continuait ces renvois.

Les relations diplomatiques entre les deux pays se sont tendues depuis l’accueil en Espagne, fin avril, du chef des indépendantistes sahraouis du Front Polisario, Brahim Ghali, venu pour des soins.