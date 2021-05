Ouverture exceptionnelle et gratuite des musées relevant de la FNM le 18 mai

A l’occasion de ce rendez-vous culturel international, la FNM fête cette année les musées sous le signe du partage et de l’ouverture tout en défendant le rôle de la culture et de l’art, a relevé la fondation dans un communiqué, annonçant l’ouverture exceptionnelle et gratuite de l’ensemble des musées relevant de la FNM le 18 mai.

Cette initiative concerne le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, le Musée de l’Histoire et des civilisations et le Musée national de la photographie, à Rabat.

Il s’agit aussi du Musée du tissage et du tapis Dar Si Saïd et Dar El Bacha, musée des confluences (Marrakech), Villa Harris, musée de Tanger, le Musée la Kasbah des cultures méditerranéennes (Tanger), outre le Musée national de la céramique à Safi et le Musée ethnographique de Tétouan.

(avec MAP)