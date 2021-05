Ce qu’il faut savoir pour étudier au Québec

Venir étudier au Québec exige une bonne préparation et être accepté dans un établissement ne suffit pas pour réaliser son projet. Alain Olivier, directeur du Bureau du Québec à Rabat nous explique comment mettre toutes les chances de son côté.

“Il faut se rappeler que la démarche d’immigration pour venir au Québec se fait en deux temps”, insiste Alain Olivier, directeur du Bureau de Québec à Rabat.

À la différence des autres provinces et territoires canadiens comme l’Ontario, le Québec sélectionne ses immigrants et ses étudiants. Ensuite, le gouvernement fédéral canadien donne le permis d’études et permet l’accès au territoire canadien.