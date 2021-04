La cybersurveillance des villes peut-elle protéger la vie privée ?

L’ancienne médina de Marrakech sera bientôt surveillée par 223 caméras. À Casablanca, un projet d’envergure envisage également l’équipement en caméras de près de 600 sites, et l’usage de drones à reconnaissance faciale. La cybersurveillance des villes marocaines peut-elle protéger les données personnelles et la vie privée ? Débat entre Redouan Najah, expert en cybersécurité et Ghafour Dahchour, secrétaire général du médiateur pour la démocratie et les droits de l’homme.