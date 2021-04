Pouvoir, luxure et trahison : l’histoire méconnue d’Ahmed Dlimi, l’homme qui a défié Hassan II

On connaît Oufkir et Basri, les deux anciens numéros 2 du régime, mais moins celui qui a “régné” entre les deux : Dlimi, le plus sanguinaire, le plus extravagant. Et sans doute le plus mystérieux. TelQuel a mené l’enquête pour vous rapprocher de la vie, et de la mort, de cet homme au destin exceptionnel.

Par La Rédaction