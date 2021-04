‘Drive to survive’, la série qui montre la F1 au-delà des paillettes

Extinction des feux, dépassements dans les premiers virages et des centaines de kilomètres dévalés en tournant inlassablement sur un circuit pendant près de deux heures avec une victoire quasi assurée pour le duo Mercedes-Lewis Hamilton. Pour beaucoup, la Formule 1 ce n’est que ça.

C’est cette image que tente de briser le documentaire Netflix Drive to survive, où le spectateur peut pendant près de trois saisons de 10 épisodes chacune pénétrer dans l’intimité du paddock. Au cœur des motorhomes, des rivalités. À commencer par celles entre pilotes d’une même écurie, censés combattre à armes égales pour être le plus rapide sur la piste. Dans la première saison de la série, c’est celle entre Daniel Ricciardo, pilote confirmé du paddock, et du jeune “loup” Max Verstappen…