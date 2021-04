Baccalauréat : L'examen national unifié du 8 au 12 juin prochain

Les épreuves de l’examen national unifié du baccalauréat 2020-2021 auront lieu du 8 au 12 juin prochain, annonce ce 19 avril le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ajoutant que l’examen régional unifié (1ère année bac) se déroulera du 27 mai au 1er juin.

Les épreuves des branches scientifiques, techniques et professionnelles de l’examen national sont programmées entre le 8 et le 10 juin, tandis que les filières littéraires et de l’enseignement originel auront lieu les 11 et 12 du même mois, précise-t-on de même source.

(Avec MAP)