Le Palais convoque une réunion consacrée à la généralisation de la protection sociale

Nouveau développement pour le projet de généralisation de la protection sociale. Selon TelQuel Arabi, les dirigeants syndicaux du pays ont été convoqués par le Palais royal pour participer à une réunion consacrée au projet de généralisation de la protection sociale. La même source précise que cette réunion devait initialement se tenir ce 13 avril avant d’être reportée au 14 avril.

Selon les sources citées par TelQuel Arabi, cette réunion verra la “participation de tous ceux qui sont impliqués dans le domaine de la protection sociale. Les grandes lignes de ce projet seront présentées devant le roi Mohammed VI”. Pour rappel, le Conseil des ministres a adopté, au mois de février dernier, le projet de loi-cadre relatif à la protection sociale répondant ainsi aux instructions de Mohammed VI qui avait appelé à la généralisation de la protection sociale lors de son discours du trône prononcé le 29 juillet dernier.

La loi-cadre, qui a été adoptée par le Parlement au mois de mars, vise notamment à généraliser l’Assurance maladie obligatoire en 2021 et 2022, et ainsi permettre l’accès à cette assurance couvrant les frais de traitement, de médicaments et de soins dans les hôpitaux à 22 millions de personnes supplémentaires. Le texte vise également à généraliser l’indemnité de perte d’emploi à l’horizon 2025.