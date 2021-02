Allocations familiales, couverture maladie, retraites : comment le gouvernement prévoit de généraliser la protection sociale

Un projet de loi attendu depuis l’été. Annoncé lors du dernier discours du trône par le roi Mohammed VI, le projet de généralisation de la protection sociale prend forme. Le Conseil des ministres du 11 février a en effet adopté un projet de loi dans ce sens, dont le texte (consultable en fin d’article) devrait remplacer le modèle multiforme, inégal et désuet jusque-là en vigueur et qui avait montré ses limites durant la crise du Covid-19.

Quatre piliers pour commencer

Dépositaire du texte, le ministre de l’Économie et des Finances Mohamed Benchaâboun explique dans sa note introductive que “cette réforme fait de la protection sociale l’un des domaines d’intervention stratégiques et prioritaires pour prévenir et réduire divers aspects de la vulnérabilité sociale et améliorer les conditions de vie des…