Youssef Guerraoui Filali : “Les créations d’entreprises en 2020 traduisent l’effet porteur de la transformation digitale”

M algré la crise, quels sont les avantages de se lancer dans l’entrepreneuriat durant cette conjoncture ?

Plusieurs jeunes entrepreneurs et porteurs de projets ont profité de cette crise sanitaire pour la transformer en opportunités d’affaires. Les créations d’entreprises en 2020 traduisent l’effet porteur de la transformation digitale de l’écosystème national. Quand on analyse les chiffres, on constate que la majorité des créations d’entreprises concernent directement ou indirectement l’économie numérique ou les services en ligne dématérialisés. Mais en parallèle, les défaillances d’entreprises sont significatives. À ce jour, nous ne disposons pas encore d’un chiffre précis pour les entreprises défaillantes n’ayant pas pu procéder à la liquidation judiciaire…