Stranger: un thriller à couper le souffle sur la corruption dans les hautes sphères coréennes

Une écriture de génie et une énorme prise de risque. Le showrunner de la série coréenne Stranger, Lee Soo-Yeon, a réussi son pari : mener les 16 épisodes de toute une saison (la première) en se concentrant sur une seule enquête. Et de refaire le coup durant la deuxième saison. Si vous avez apprécié la justesse et la créativité de films comme Memories of Murder de Bong Joon Ho et The Chaser de Na Hong-Jin, vous serez bluffés par la précision de Stranger. Chaque épisode de cette série, d’une durée de plus d’une heure, est un voyage en soi.

Hwang Shi-Mok est un procureur reconnu par ses pairs pour son talent et son intégrité. Solitaire et peu disert, il mène ses enquêtes en toute discrétion. Il est peu apprécié par ses…