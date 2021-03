On s’était dit rendez-vous dans... un an

Ça fait exactement un an que plus rien ne se passe comme prévu. Un an que tout a changé autour de toi. Un an que les discussions, les mouvements, les inquiétudes, les projets ont radicalement changé. Tu ne sais pas si on en est collectivement sortis grandis, comme l’annonçaient tous les posts Instagram il y a un an. Tu ne sais pas non plus si la planète va mieux. Tu ne penses plus que la manière de consommer a changé, comme tout ton entourage semblait le prédire au printemps dernier. “Autour de toi, rien n’a radicalement changé, mais plus rien n’est exactement comme avant” Fatym Layachi Tes copines et toi continuerez à acheter trop de fringues et à trouver que vous n’avez jamais assez de sacs à main. Ta tante continuera d’acheter compulsivement des lunettes de soleil même s’il fait gris. Et ton cousin continuera d’essayer de se faire passer pour ce qu’il n’est pas, même si de moins en moins de gens sont dupes. Autour de toi,…