Femmes discriminées : à quand la révision du Code de la famille ?

Pointant les écarts entre les femmes vivant en milieu urbain et celles vivant en milieu rural, le rapport conjoint de l’ONDH et de l’ONU Maroc permet notamment “pour la première fois au Maroc, de souligner les disparités existantes entre les différentes catégories de femmes et de filles, et de montrer comment les interactions entre les multiples formes de discrimination se traduisent par des privations en termes de bien-être”. Bien qu’évidents, les chiffres restent frappants : le taux d’analphabétisme est deux fois plus élevé en milieu rural, tout comme les mariages précoces. L’absence de couverture médicale concerne 45,5 % de la population rurale, 30,5 % en milieu urbain. Quant aux violences faites aux femmes, elles stagnent en milieu rural depuis dix ans alors qu’elles sont en baisse dans les villes. Des écarts pour lesquels les deux…