Abdelilah Benkirane annonce le gel de son adhésion au PJD

Abdelilah Benkirane met ses menaces à exécution. Quelques heures seulement après l’approbation par le conseil de gouvernement du projet de loi relatif à la légalisation du cannabis, l’ancien Chef du gouvernement et secrétaire général du PJD, Abdelilah Benkirane, a effectué une double annonce sur sa page Facebook.

Dans une lettre manuscrite photographiée et partagée sur le réseau social, Abdelilah Benkirane déclare avoir rompu ses relations avec l’actuel Chef du gouvernement et secrétaire général du PJD, Saâd-Eddine El Othmani, ainsi qu’avec plusieurs ministres également issus du parti de la Lampe : Mustapha Ramid, Mohamed Amekraz, Aziz Rebbah et Lahcen Daoudi.

Il a également confirmé le gel de son adhésion au parti, après avoir brandi cette menace il y a quelques jours.