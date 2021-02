Lois électorales : Le parlement devra approuver “au plus vite”

Dans une salle quasi remplie, le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit a présenté ce mardi devant la Commission de l’Intérieur six projets de loi liés aux prochaines élections législatives, locales et professionnelles. Quatre projets de loi organiques et deux projets de loi modifiant et complétant deux lois relatives aux élections ont, en effet, été soumis à la Commission permanente. Ils étaient “60 députés”, en plus de “plus de 60 cadres et représentants de la presse” selon le président de la Commission, Moulay Karim Mhajri. “Nous approchons de la sortie des normes Covid dans cette salle”, a-t-il observé. Cette première réunion a été notamment marquée par un exposé du ministre de l’Intérieur.

Des listes régionales

Les six textes en projet “ont tenu compte des observations et…