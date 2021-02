La campagne de vaccination élargie aux personnes atteintes de maladies chroniques

Selon des informations obtenues par TelQuel Arabi ce mercredi 17 février, le ministère de la Santé, en coordination avec le ministère de l’Intérieur, travaille à la préparation d’une liste des Marocains souffrant de maladies chroniques, afin de commencer à les vacciner.

Les mêmes sources ont indiqué que “les dossiers médicaux disponibles dans les caisses et institutions d’assurance maladie seront utilisés pour élaborer des règles précises concernant la catégorie mentionnée”.

Cette décision intervient alors que le chef de la division des maladies transmissibles à la direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, Abdelkrim Meziane Belfkih, a déclaré mardi 16 février que le Maroc disposait désormais de 7 millions de doses de vaccin contre le coronavirus.

Les nouveaux lots de vaccins AstraZeneca et Sinopharm arrivés récemment au Maroc ont permis de généraliser la vaccination à tous les cadres de santé quel que soit leur âge, et de commencer à vacciner les personnes âgées de 65 ans et plus.