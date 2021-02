Groupe scolaire La Résidence : ouverture des inscriptions aux tests d’admission au titre de l’année scolaire 2021-2022

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Leader de l’enseignement privé à Casablanca depuis 1982, le Groupe scolaire La Résidence offre un double système éducatif : marocain et français, garantissant aux enfants un épanouissement et un développement affirmés via une pédagogie innovante et en constante évolution, dans des espaces répondant aux plus hautes normes de qualité environnementale.

Le Groupe scolaire La Résidence a été le premier établissement homologué par le MEN français de la maternelle à la terminale et fait donc partie du réseau des écoles homologuées par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) depuis 2007

La Résidence, c’est aussi un continuum pédagogique de la maternelle aux classes préparatoires. En effet, la prépa La Résidence est la meilleure prépa au Maroc et la 2e en France pour la 3e année consécutive (source : L’Étudiant, janvier 2021).

Les élèves issus de la formation du Groupe scolaire La Résidence occupent des rangs de choix dans les grandes écoles, grâce notamment aux excellents résultats obtenus dans leurs examens, avec 100 % de réussite au BAC toutes sections confondues, dont 90 % avec mention. Cela se traduit généralement par un débouché professionnel exceptionnel.

En outre, le Groupe Scolaire La Résidence soutient une dynamique d’expansion de ses sites à travers la métropole afin d’être le plus proche des enfants.

Où et quand passer le test d’admission ?

Les tests d’admission dont la session est fixée au samedi 6 février concernent les différents niveaux scolaires (maternelle, élémentaire et secondaire) et seront répartis selon le planning suivant, à partir de 9 h du matin :

À l’école La Résidence Casa-Anfa (Anfa Clubs) pour les admissions aux cycles de la maternelle (Moyenne et Grande sections) et de l’élémentaire des différentes écoles du groupe ;

Au collège La Résidence, (avenue 2 Mars), pour les admissions au collège et au lycée.

Les inscriptions aux entretiens d’admission en Toute petite section et Petite section ont déjà commencé et se poursuivent sur simple rendez-vous auprès de l’école La Résidence souhaitée : quartiers Anfa Clubs, Anfa, ou Palais.