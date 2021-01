Lettres à un jeune Marocain: renvoi à l'expéditeur

F adwa Islah

Journaliste et cheffe d’édition Moyen-Orient et Afrique du Nord chez Jeune Afrique “Quand je relis cette lettre, je me dis que si je devais la réécrire aujourd’hui, j’évoquerais sans doute une fois de plus ces problématiques de l’hypocrisie sociale, du droit à disposer de son corps. Car même si, depuis, la parole s’est très largement libérée et que ces thématiques sont surmédiatisées, le problème est loin d’être réglé. S’il est vrai qu’au Maroc, en coulisses, discrètement, on peut tout faire en termes de libertés individuelles, dans les faits, on reste hors la loi. Le temps est venu pour que la loi change. Dans cette lettre, une jeune fille marocaine vivant à Paris écrivait à sa cousine à Rabat pour lui dire : “Vis ta vie, envers et contre tout. Déleste-toi des pressions sociales. Qu’importe le…