Il était une fois, des Lettres à un jeune Marocain...

En 2009, Abdellah Taïa donne carte blanche à dix-sept personnalités marocaines, avec une mission précise : écrire une lettre à un jeune Marocain. Personne n’aurait pu le prédire, mais ce recueil, vibrant de désir de changement et de libération, a été publié un an avant l’avènement du Printemps arabe. Sur un ton regorgeant de bienveillance, presque fraternel, les auteurs se sont tous ardemment mis à la tâche : amour, politique, sexualité, religion, corruption, immigration, rêves, ambition… Aucun sujet, aucun tabou n’ont été épargnés. Retour sur la création d’un recueil épistolaire à mi-chemin entre la pédagogie et l’amour du pays.

Un pari fou

Nous sommes en 2006, et le nom du jeune écrivain Abdellah Taïa circule de plus en plus au Maroc. “En donnant mes premières interviews au sujet de mon coming-out, j’étais dans une démarche explicative, où je ne pensais pas qu’à moi, mais à ceux qui avaient peut-être besoin de…