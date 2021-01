Faut-il mettre en place un passeport sanitaire contre le Covid-19?

O mar Bendjelloun, avocat aux barreaux de Rabat et de Marseille

“Aucune convention ne traite de cette invention appelée ‘passeport sanitaire’”

“Le passeport sanitaire est une obstruction aux libertés fondamentales et une mesure illégale supplémentaire dans l’orientation autoritaire mondiale. Ce sauf-conduit sera non conforme au principe de la hiérarchie des normes, car la liberté de circulation est régulée par les valeurs universelles des droits humains et les conventions internationales qui en découlent, ratifiées par les États, qui ont mis en place le régime des passeports ordinaires et des visas. Aucune convention ne traite de cette invention appelée “passeport sanitaire”, encore moins les ordonnancements juridiques nationaux allant de la Constitution aux lois ordinaires. Cette mesure tente…