500.000 doses du vaccin chinois Sinopharm attendues au Maroc

Le nombre de doses envoyées mercredi 27 janvier au Maroc par le laboratoire chinois Sinopharm devrait s’élever à 500.000, selon des sources consultées par TelQuel et TelQuel Arabi. Le ministère de la Santé avait annoncé vendredi l’autorisation d’urgence du vaccin chinois après l’avis de la Commission nationale consultative d’autorisation des vaccins anti-Covid.

Ces doses devraient donc permettre de vacciner 250.000 personnes, l’administration du vaccin chinois nécessitant deux doses par personne à 21 jours d’écart (contre 28 jours pour le vaccin développé par AstraZeneca).

Le Maroc a déjà reçu 2 millions de doses du vaccin Covishield, développé par le laboratoire britanico-suédois AstraZeneca. Celles-ci ont été envoyées depuis l’Inde où elles sont fabriquées par le géant industriel Serum Institute of India.

Site internet, SMS et numéro vert

La campagne nationale de vaccination devrait débuter au Maroc dès cette semaine. Les premières vaccinations bénéficieront aux professionnels de la santé âgés de plus de 40 ans, aux autorités publiques, aux Forces armées royales, au corps enseignant de plus de 45 ans et aux personnes âgées de plus de 75 ans.

Les personnes appartenant à ces catégories peuvent d’ores et déjà prendre rendez-vous ou vérifier leur inscription via l’envoi d’un SMS gratuit au numéro 1717, ou sur le site internet dédié à l’enregistrement des demandes de vaccination, entré en service ce dimanche 24 janvier.

Le SMS doit comporter le numéro de la CIN ou de la carte de séjour pour les étrangers, et la réponse au SMS sera la date et le lieu de vaccination. Un numéro vert a également été lancé pour informer le grand public sur cette campagne de vaccination : 0800 000 147. Il sera accessible du lundi au samedi, de 08H à 18H.