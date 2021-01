Ismaël Saïdi: “Si vous avez zéro en maths c’est parce que vous n’avez pas étudié, pas parce que le prof est raciste”

Smyet bak ?

Votre pièce la plus connue, ‘Djihad’, a fait un carton dans plusieurs pays, dont le Maroc. C’est un sujet drôle, Daech ?

Je parle très peu d’eux, je parle surtout de rupture identitaire. Mais sinon oui, tous les sujets sont drôles. Tout dépend du point de vue. On dit souvent dans mon métier que l’humour, c’est du drame plus du temps. Si vous tombez de votre chaise, ce n’est pas drôle sur le moment, mais si on en reparle, vous et moi dans six mois, vous allez en rire.

Vous l’avez écrite quelque temps avant les attentats contre Charlie Hebdo. Elle prend d’ailleurs plus de profondeur avec les attentats à répétition de ces six dernières années… Comment avez-vous vécu ces événements, juste après avoir écrit sur la radicalisation?