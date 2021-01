Débat: faut-il supprimer la liste des jeunes aux élections?

I btissam Azzaoui, députée PAM: “Le fait d’avoir un quota pour les jeunes est une avancée politique importante”

“Il faut qu’il y ait une représentativité des jeunes au sein du parlement. La liste est un mécanisme, on pourrait la supprimer, mais est-ce qu’on a pensé à des alternatives pour permettre à cette large frange de la population d’être représentée? On connaît la réalité électorale et on sait que c’est très difficile, voire impossible, pour les jeunes d’avoir l’accord de leur parti pour se présenter au niveau des circonscriptions locales, et même s’ils y arrivent, c’est difficile de faire campagne. Je suis pour le maintien de cette liste, mais avec un changement de paradigme, que la…