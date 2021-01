Le Maroc et le vaccin anti-Covid, tbehdila!

La question est lancinante, insistante. Elle est sur toutes les lèvres, il faut donc commencer cette page en la relayant sans plus tarder: où est donc le vaccin? Zakaria Boualem, comme tout le monde, s’interroge, il traque une quelconque réponse chez nos vaillants responsables, telle est sa mission. C’est ainsi qu’il est tombé sur un excellent article, publié par un noble quotidien de la place, où notre ministre de la Santé a répondu. Il est monté au créneau avec courage, le 15 janvier, pour nous annoncer “qu’aucun arrivage n’était prévu”. Il a tenu, explique-t-il, a “démentir les fausses informations”. Un peu choqué par une telle franchise, le Guercifi a cherché dans la suite du papier une quelconque explication, ou même une nouvelle date de livraison prévue. Rien du tout. Tout ce que vous devez savoir, c’est que le vaccin n’est pas là, que ceux qui racontent le contraire mentent, et merci. Exactement trois jours plus tard, Zakaria Boualem est tombé sur une interview tenue sur le plateau de 2M, au sujet de ce mystérieux vaccin. A la question de la…