Incendie au Serum Institute of India, site de production des vaccins attendus au Maroc

Les chaînes de télévision indiennes montraient, ce jeudi 21 janvier, un énorme nuage de fumée grise au-dessus du site du Serum Institute of India, à Pune (ouest) où sont produites actuellement des millions de doses du vaccin contre le coronavirus, le Covishield, développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford.

Toutefois, selon les chaînes locales, l’incendie s’est déclaré sur un site en construction à l’écart des installations de production des vaccins. “L’installation de production de vaccins n’est pas affectée et cela ne va pas en affecter la production”, a déclaré à l’AFP une source au sein du Serum Institute of India, précisant que “le feu a pris dans une nouvelle usine en construction”.

Maharashtra: 10 fire tenders present at Serum Institute of India in Pune, where a fire broke out at Terminal 1 gate. More details awaited

