Inde : au moins 18 morts et 200 disparus après la rupture d’un glacier dans l’Himalaya

Les recherches ont repris dès le lever du jour lundi, avec 200 sauveteurs mobilisés, a déclaré à l’AFP un porte-parole de la police de la frontière indo-tibétaine (ITBP). Au moins 200 personnes sont portées disparues et 18 corps ont été retrouvés, a déclaré à la presse le Premier ministre de l’État de l’Uttarakhand, Trivendra Singh Rawat.

La plupart des disparus travaillaient dans deux centrales électriques sur le barrage de Richiganga. Certains sont restés coincés dans deux tunnels obstrués par les flots, la boue et des rochers. Douze personnes ont été secourues dimanche dans l’un d’eux, mais il en reste 25 à 35 coincées dans le deuxième, a précisé à l’AFP Piyoosh Rautela, responsable de l’aide aux victimes de catastrophes dans l’Uttarakhand.

Des difficultés techniques entravaient les opérations de sauvetage dans le tunnel, mais 90 m à l’intérieur ont déjà été déblayés et sont accessibles, selon Vivek Kumar Pandey, un autre responsable local. “Il semble qu’environ 100 mètres de débris à l’intérieur du tunnel doivent encore être dégagés”, a-t-il ajouté. Des chiens renifleurs ont été déployés.

“Nous étions à 300 mètres à l’intérieur du tunnel en train de travailler. Soudain, on a entendu des sifflements et des cris nous demandant de sortir”, a raconté à l’AFP Rajesh Kumar, un rescapé âgé de 28 ans. “Nous pouvions voir la sortie, quand l’eau a fait irruption. C’était comme dans un film hollywoodien. Nous avons bien cru que nous ne nous en sortirions pas”, a-t-il dit, soulagé.

Brave #Himveers of ITBP rescuing trapped persons from the tunnel near Tapovan, #Dhauliganga, #Uttarakhand this evening after 4 hrs of efforts. Total 12 persons were rescued from the tunnel out of which 3 were found unconscious. After first aid, carried on stretchers to road head. pic.twitter.com/iHsrFXjhDd

— ITBP (@ITBP_official) February 7, 2021