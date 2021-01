WhatsApp, Signal, Telegram : quelle application est la plus sûre ?

La polémique n’a pas désenflé, au point d’obliger WhatsApp à annoncer, vendredi 15 janvier, un report du changement de ses conditions générales d’utilisation. Rachetée par Facebook en 2014, l’application aux deux milliards d’utilisateurs demandait, le 4 janvier, à ce que les données personnelles de ces derniers soient partagées avec la maison-mère. Confus et inquiets, les usagers ont commencé à quitter en masse l’application, lui préférant Telegram et Signal, jugées plus fiables. Prétextant un problème de pédagogie et de désinformation, WhatsApp n’entend pas revenir sur sa décision, mais la décaler pour mieux expliquer les changements et revenir sur les confusions. L’application insiste notamment sur le fait que Facebook et Messenger ne pourront pas avoir accès aux conversations privées, qui resteront chiffrées de bout en bout. Des explications…