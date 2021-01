Casablanca, Washington: comment on a pu en arriver là?

Ça ne fait même pas un mois qu’elle a débuté mais elle te semble déjà bien saugrenue, cette année 2021. Toi, bien évidemment, tu n’avais nourri aucun espoir démesuré mais tout de même, tu t’attendais à un peu mieux… Dès la première semaine, le surréalisme le plus délirant est au rendez-vous. Une espèce de meute quasiment exclusivement masculine a envahi le Capitole à Washington. Les images sont d’une violence qui dépasse l’entendement. Entre les néo-nazis assumés et les suprémacistes décomplexés, tu ne savais pas s’il fallait hurler, pleurer ou vomir devant ta télé. Tu as l’impression qu’un cap a été franchi. Et du coup, Twitter a décidé de bannir Trump. Alors bien évidemment que tu te réjouis que cette espèce de belliqueux à la coiffure douteuse arrête de vouloir déclarer la guerre en cent quarante caractères, mais c’est quand même délirant. À quel moment le monde a basculé au point qu’un réseau social soit en mesure de bannir un président élu, comme on punirait un gamin en le mettant au coin? On a beau essayer de t’expliquer avec des…