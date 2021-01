Mohammed Alamouri : “Les pluies ont commencé à redonner espoir aux agriculteurs”

TelQuel : La pluie a été presque généralisée sur le territoire national ces derniers jours. Comment a-t-elle été accueillie par les agriculteurs ?

Mohammed Alamouri : Nous sortons d’une campagne agricole de sécheresse et de pandémie durant laquelle les agriculteurs avaient perdu l’espoir. Les pluies de novembre, bien que pas très importantes, ont commencé à redonner espoir aux agriculteurs et plus généralement au milieu rural marocain. On peut dire que c’était déjà une pluviométrie intéressante.

Pour la période suivante, la pluie qui est arrivée pendant la première semaine du mois de janvier était très abondante et généralisée. La basse pression qui est descendue sur la côte atlantique a ramené avec elle le froid, qui a bénéficié à toutes les zones d’altitude où la neige est également tombée en quantité abondante sur les reliefs du Rif et de l’Atlas. Ces quantités ont…